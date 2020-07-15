Руководитель красно-белых предложил сделать хэштег #СудитеСпартакКакЗенит.
- Нечего обсуждать представителей соперников. "Зенит" сильнее на поле. И нет компонентов, в которых мы были бы слабее соперников.
У соперников, когда нет результатов, они начинают искать причины. Наше дело играть и тренироваться. Разговаривать - не главная наша задача, - цитирует Семака Sport24.
19 июля красно-белым предстоит сыграть с "Зенитом" в полуфинале Кубка страны. Матч пройдет в Санкт-Петербурге 19 июля. Начало - в 18.00 по мск.
В текущем сезоне РПЛ "Спартаку" осталось провести матч с "Рубином" в Казани. "Зенит" сыграет на выезде с "Ростовом".
Семак: Федун предложил хэштег? Когда нет результатов, они начинают искать причины
Фото: ФК "Зенит"
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