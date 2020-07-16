"Зенит" одержал победу со счётом 4:1. В составе питерцев дублем отметился форвард Сердар Азмун. Ещё один мяч забил Артём Дзюба. При этом Дзюба забивал в пустые ворота после паса Азмуна. Иранец в том эпизоде мог оформить хет-трик, но помог отличиться партнёру по команде.
"И до этого матча было понятно, но и матч с "Оренбургом" показал в очередной раз, что пара нападающих Дзюба/Азмун — сильнейшая у нас в России. Видно, что они с полуслова понимают друг друга.
Сегодня все смогли увидеть, что Сердар уважает Артема. У иранца были все возможности для того, чтобы забить самому, оформить хет-трик. Редко такое бывает, что для нападающего в подобной ситуации в приоритете передача на партнёра. Это и есть уважение", - цитирует Гамулу "Спорт-Уикэнд".
"Зенит" встречался с "Оренбургом" уже в ранге чемпиона страны. Питерцы оформили чемпионство в 26-м туре, победив "Краснодар" со счётом 4:2.
Гамула: матч с "Оренбургом" показал в очередной раз, что пара нападающих Дзюба/Азмун — сильнейшая у нас в России
Бывший наставник "Ростова" Игорь Гамула поделился впечатлениями от матча 29-го тура РПЛ "Зенит" - "Оренбург".
Фото: "Чемпионат"
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