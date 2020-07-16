Николаев не смог однозначно определить, находился ли Жиго в момент скидки Гапонова в офсайде или нет. Он предположил, что в распоряжении VAR могла быть другая видеозапись, и отметил, что, если Жиго находился во "вне игры", то в активном, и его отменен верно.
"В этой ситуации, наверное, неправильно будет не доверять VAR.
Жиго принимал участие в игровом эпизоде, делал движение к мячу. Он не стоял, провожая мяч глазами, а боролся за позицию с защитником", - цитирует Николаева "Чемпионат".
Также экс-судья прокомментировал момент с попаданием мяча в руку защитнику "Ахмата" Андрею Семенову, за который спартаковцы требовали назначения 11-метрового.
"Для меня момент абсолютно игровой. Семенов в этой ситуации приземлился на землю, рука у него являлась опорой, куда попал мяч. Но защитник не играл рукой. Мы видим, что он всем своим видом показывал, что играть рукой он не собирался. Наказывать за это не следовало", — сказал Николаев.
Встречу "Спартак" - "Ахмат" обслуживала бригада Алексея Сухого, его видеоассистентом был Владислав Безбородов.
Ранее фанатское объединение "Фратрия" выступило с открытым письмом по поводу судейства матчей "Спартака" к президенту РФС Александру Дюкову.
Экс-арбитр Николаев разобрал спорные эпизоды матча "Спартак" - "Ахмат"
Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал резонансные эпизоды работы арбитров на матче 29-го тура РПЛ "Спартак" - "Ахмат" (3:0).
Фото: Андрей Шрамко, ФК "Краснодар"
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