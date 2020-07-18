Красно-белые продадут игрока не менее, чем за 20 миллионов евро. Именно такая сумма была озвучена весной потенциальным покупателям.
Футболистом предметно интересуется "Марсель". Сам француз не против продолжения карьеры в "Спартаке", однако выступить в сильном чемпионате он тоже хотел бы. Если москвичи не выйдут в еврокубки на следующий сезон, шанс продажи защитника резко возрастет.
Самуэль Жиго перешел в "Спартак" в 2018 году. Он провел 43 матча и забил 5 мячей. Его контракт истекает летом 2022 года.
"Спартак" назначил цену на Жиго
Появилась информация о стоимости защитника "Спартака" Самуэля Жиго.
Фото: Матч ТВ
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