Радченко: "Спартак" может приготовить "Зениту" сюрприз

Бывший футболист "Спартака" Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"
"Красно-белые могут выиграть, если покажут качественную игру в обороне, я уверен, что он будет играть вторым номером, играть плотно, не создавая за своей спиной свободного пространства. Это "Спартак", и в этом матче может быть все возможно. Команда может приготовить сопернику сюрприз", - цитирует Радченко ТАСС.

Матч между "Зенитом" и "Спартаком" состоится завтра в Санкт-Петербурге и начнется в 18:30. Победитель в финале турнира встретится с победителем пары "Урал" - "Химки".

"Спартак" на пути к полуфиналу Кубка России обыграл КАМАЗ (2:1), "Ростов" (2:1) и ЦСКА (3:2). "Зенит" же выбил из Кубка "Енисей" (2:1), "Томь" (4:0) и "Ахмат" (2:1).

"Спартак" в нынешнем сезоне чемпионата России набрал 36 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. "Зенит" досрочно стал чемпионом РПЛ во второй раз подряд.


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Теги: Радченко Спартак Зенит
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