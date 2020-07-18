"Красно-белые могут выиграть, если покажут качественную игру в обороне, я уверен, что он будет играть вторым номером, играть плотно, не создавая за своей спиной свободного пространства. Это "Спартак", и в этом матче может быть все возможно. Команда может приготовить сопернику сюрприз", - цитирует Радченко ТАСС.
Матч между "Зенитом" и "Спартаком" состоится завтра в Санкт-Петербурге и начнется в 18:30. Победитель в финале турнира встретится с победителем пары "Урал" - "Химки".
"Спартак" на пути к полуфиналу Кубка России обыграл КАМАЗ (2:1), "Ростов" (2:1) и ЦСКА (3:2). "Зенит" же выбил из Кубка "Енисей" (2:1), "Томь" (4:0) и "Ахмат" (2:1).
"Спартак" в нынешнем сезоне чемпионата России набрал 36 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. "Зенит" досрочно стал чемпионом РПЛ во второй раз подряд.
Радченко: "Спартак" может приготовить "Зениту" сюрприз
Бывший футболист "Спартака" Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!