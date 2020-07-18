Селюк считает, что "Зенит" забьет минимум два мяча "Спартаку" и выиграет

Агент Дмитрий Селюк поделился эмоциями в преддверии полуфинального матча Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: РИА Новости
- Думаю, что "Зенит" выиграет и забьет минимум два мяча. Безусловно, матч в Кубке страны - это особенная игра, но у "Спартака" есть только один шанс: если "Зенит" недооценит соперника и подойдет к матчу вальяжно, с шутками-прибаутками от Дзюбы и Азмуна, - цитирует Селюка Sport24.

Игра "Зенита" и "Спартака" в рамках полуфинала Кубка России состоится сегодня в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 18.30 по мск. Сильнейший в этой паре в финале встретится с победителем пары "Урал" - "Химки". Старт этой игры намечен на 13.00 по мск.

В чемпионате России сине-бело-голубые стали чемпионами в 26-м туре, обыграв "Краснодар". "Спартак" занимает 9-е место.


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Теги: Селюк Зенит Спартак Кубок России
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