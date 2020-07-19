- Конечно, "Зенит" - фаворит. Он обладает более мощным составом, играет на своем поле. Про "Спартак" в последнее время ничего хорошего сказать было нельзя. Но последний матч с "Ахматом" какую-то надежду оставляет.
Тедеско вернется на бровку. Но тоже не знаю, плюс это или нет. Наверное, какими-то эмоциями он сможет команду зарядить. Поставлю на то, что второй тайм будет результативнее первого, - цитирует Титова Рейтинг Букмекеров.
Игра "Зенита" и "Спартака" в рамках полуфинала Кубка России состоится сегодня в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 18.30 по мск. Сильнейший в этой паре в финале встретится с победителем пары "Урал" - "Химки". Старт этой игры намечен на 13.00 по мск.
Главный тренер москвичей Доменико Тедеско сможет руководить командой от бровки в сегодняшней игре. Дисквалификация, полученная специалистом до конца сезона в рамках РПЛ, не распространяется на матчи Кубка России.
В чемпионате России сине-бело-голубые стали чемпионами в 26-м туре, обыграв "Краснодар". "Спартак" занимает 9-е место.
Титов: про "Спартак" в последнее время ничего хорошего сказать нельзя
Экс-игрок "Спартака" Егор Титов поделился эмоциями в преддверии полуфинального матча Кубка России между "Зенитом" и красно-белыми.
Фото: Чемпионат
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