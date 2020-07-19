Юран: "Химки" будут играть в РПЛ со следующего сезона

Главный тренер "Химок" Сергей Юран рассказал, что команда будет играть в Премьер-лиге.

- Мы доказали, что мы - команда Премьер-лиги, финалист Кубка, поэтому однозначно мы будем играть в РПЛ, - сказал Юран на пресс-конференции после победы над "Уралом" в полуфинале Кубка России.



Официально клуб эту информацию пока не опубликовал. В случае, если подмосковная команда заявится в РПЛ, то лигу покинут "Крылья Советов".



Встреча кубкового полуфинала завершилась со счетом 3:1 в пользу "Химок". В составе подмосковной команды голами отметились Евгений Гапон, Александр Трошечкин и Артем Полярус. У "Урала" единственный мяч забил Андрей Панюков.