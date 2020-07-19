- Конечно, Жирков прихватывал Соболева. 500% умышленный фол, это чистый пенальти. Почему VAR не вмешался? Такие моменты надо щёлкать как семечки. Они, видимо, не разбираются в судействе, - цитирует Хусаинова Чемпионат.
Счет в полуфинале Кубка России открыл Артем Дзюба с пенальти на 24-й минуте. Затем Александр Соболев забил головой с подачи Бакаева в конце первого тайма. Спустя минуту Далер Кузяев забил второй мяч в ворота красно-белых, ассистентом выступил Малком.
До этого защитник "Спартака" Самуэль Жиго забил гол, однако взятие ворот произошло из положения вне игры.
Сейчас идет второй тайм. Счет по-прежнему 2:1.
Экс-арбитр Хусаинов: Жирков прихватывал Соболева. 500% умышленный фол
Экс-судья Сергей Хусаинов прокомментировал момент с падением в штрафной "Зенита" нападающего "Спартака" Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"
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