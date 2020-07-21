Гаджиев: наши клубы не конкуренты в Европе даже средним клубам

Бывший главный тренер "Анжи", "Крыльев Советов", "Сатурна" и "Амкара" Гаджи Гаджиев поделился мнением о перспективах российских команд в еврокубках.

Фото: РИА Новости