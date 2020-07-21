Несмотря на убедительную победу "Зенита" в чемпионате России и выход в финал Кубка страны, он скептически относится к шансами петербуржцев успешно выступить в Европе.
"Шансов в еврокубках нет ни у одной команды. Мы развиваемся, но в динамике уступаем. Лет 15 назад мы были ближе к элитным клубам, чем сейчас.
Как тренировать нормально — мы мало знаем, но много говорим. Мы не конкуренты Европе, даже средним клубам", — цитирует Гаджиева NEWS.ru.
В текущем сезоне 2019/20 ни одна из российских команд не вышла в весеннюю часть европейских турниров - в предыдущий раз такое случалось с в 2001 году.
Гаджиев: наши клубы не конкуренты в Европе даже средним клубам
Бывший главный тренер "Анжи", "Крыльев Советов", "Сатурна" и "Амкара" Гаджи Гаджиев поделился мнением о перспективах российских команд в еврокубках.
Фото: РИА Новости
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