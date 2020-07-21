Федотов разнес разъяснения Кашшаи: пёрнул мозгом в лужу, выставив всех клоунами

Арбитр Игорь Федотов жестко раскритиковал объяснения, данные главой департамента судейства РФС Виктора Кашшаи на пресс-конференции, состоявшейся 20 июля.
Фото: РФС
По мнению Федотова, разбирать спорные эпизоды на уровне Кашшаи мог бы разбирать любой болельщик, просто отвечая на вопрос "Почему?" - "Потому что".

"Он просто пёрнул мозгом в лужу, выставив всех клоунами. А надо было нормально объяснять все моменты", - цитирует Федотова "Чемпионат".

Хотели услышать Кашшаи? А смысл? Оправдал все решения и сказал, что в СМИ всегда будет защищать арбитров

По мнению Федотова, слова Кашшаи - это сплошная вода, а авторитет венгерского функционера упал ниже плинтуса.

С просьбой о более подробных пояснениях по спорным эпизодам к Кашшаи обратился совет директоров "Спартака".

"Спартак" - Кашшаи: хотелось бы подробных комментариев, основанных не на фото и мнении неназванных судей


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Теги: Федотов Кашшаи РФС Судейство
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