Федотов разнес разъяснения Кашшаи: пёрнул мозгом в лужу, выставив всех клоунами

По мнению Федотова, разбирать спорные эпизоды на уровне Кашшаи мог бы разбирать любой болельщик, просто отвечая на вопрос "Почему?" - "Потому что".
"Он просто пёрнул мозгом в лужу, выставив всех клоунами. А надо было нормально объяснять все моменты", - цитирует Федотова "Чемпионат".
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По мнению Федотова, слова Кашшаи - это сплошная вода, а авторитет венгерского функционера упал ниже плинтуса.
С просьбой о более подробных пояснениях по спорным эпизодам к Кашшаи обратился совет директоров "Спартака".
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Арбитр Игорь Федотов жестко раскритиковал объяснения, данные главой департамента судейства РФС Виктора Кашшаи на пресс-конференции, состоявшейся 20 июля.
Фото: РФС
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