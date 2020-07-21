Эль-Кабир сможет сыграть против "Локомотива", Фидлер игру пропустит

Полузащитник "Урала" Отман Эль-Кабир сможет принять участие в заключительном туре РПЛ с "Локомотивом", капитан команды Артем Фидлер получил травму.
Фото: РИА Новости
Команду к игре с "железнодорожниками" готовит Юрий Матвеев.

Встреча начнется сегодня в 19.00 по мск. Каков бы ни был итог матча, "Урал" не опустится ниже 11-й строчки, которую занимает сейчас. При удачном раскладе, екатеринбургская команда может подняться на 7-е место.

"Локомотив" гарантировал себе вторую строчку чемпионата.

Источник: сайт "Урала"


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Теги: Эль-Кабир Фидлер Урал Локомотив
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