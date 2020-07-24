Ранее сообщалось, что 19-летнего футболиста хотел приобрести "Спартак", но казанцы ответили отказом.
"В клубе не хотят усиливать конкурентов, поэтому продажа Кварацхелии в российский клуб маловероятна на данный момент", - цитирует представителя казанской команды "РБК-Спорт"
В минувшем сезоне футболист провел 28 матчей, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач. Соглашение грузинского игрока с "Рубином" рассчитано до 2024 года.
"Рубин": продажа Кварацхелии в российский клуб маловероятна
Представитель "Рубина" подтвердил, что клуб не станет продавать полузащитника Хвичи Кварацхелии в другой российский клуб.
Фото: Матч ТВ
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