- На 63-й минуте Москалёв должен был показать Ракицкому прямую красную карточку. Ракицкий умышленно ударил соперника по ногам, там не было борьбы за мяч.
Но повтор эпизода по телевидению не показали, не захотели, наверное. Но у меня остаётся вопрос - почему не вмешался VAR? Это явная и очевидная ошибка Москалёва, - цитирует Федотова Чемпионат.
В финальном кубковом матче "Зенит" имел массу моментов для взятия ворот соперника, однако вратарь подмосковной команды Илья Лантратов сыграл надежно. С игры номинальным хозяевам отличиться так и не удалось.
Единственный гол забил нападающий петербуржцев Артем Дзюба с пенальти на 83-й минуте. В штрафной "Химок" одиннадцатиметровый заработал форвард Малком, защитник Евгений Гапон выполнил неаккуратный подкат.
Таким образом, "Зенит" стал чемпионом РПЛ и обладателем Кубка России в сезоне 2019/20.
Судья Федотов - о финале КР: Москалёв должен был показать Ракицкому прямую красную карточку
Судья Игорь Федотов высказал мнение, что защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий должен был быть удален с поля в финале Кубка России.
Фото: Sport24
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