Ранее в СМИ появлялась информация, согласно который Иван Игнатьев покинул "Краснодар" из-за проблем с дисциплиной.
"Не знаю, откуда берутся эти разговоры. Да, Иван воспитан не в дворянской семье и не разговаривает в высоком штиле со взрослыми людьми. Может показаться, что он ершистый и нагловатый.
Но Иван очень профессионален, реально обладает многими качествами, по всем параметрам на тренировках был на хорошем уровне", - приводит слова Слуцкого "СЭ".
В завершённом сезоне РПЛ Игнатьев провёл 11 матчей за "Рубин" и забил один гол. Ранее форвард выступал в "Краснодаре".
"Рубин" по итогам чемпионата занял десятое место.
"Не знаю, откуда берутся эти разговоры". Слуцкий - о проблемах Игнатьева с дисциплиной
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал слухи насчёт проблем форварда "Рубина" Ивана Игнатьева с дисциплиной.
Фото: ФК "Рубин"
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