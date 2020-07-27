Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.
Футболисты в прошлом сезоне выступали за другие клубы на правах аренды.
Новый сезон чемпионата России начнется 8-9 августа. В ближайшие время должен быть опубликован новый календарь РПЛ.
"Динамо" в минувшем сезоне заняло 6-е место в турнирной таблице.
Марков, Черных, Терехов и Липовой вернулись в "Динамо"
Антон Терехов, Евгений Марков, Даниил Липовой и Федор Черных присоединились к "Динамо".
Фото: © ФК "Рубин"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!