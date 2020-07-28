- Новички появятся через три-четыре дня. Обязательно усиливать будем позицию центрального защитника, в линию атаки, естественно. Возможно, среди них будут иностранцы.
Годовая аренда Мелкадзе закончилась. У него сейчас куча других предложений. Наверное, есть из чего выбирать, - цитирует Худякова ТАСС.
В минувшем сезоне РПЛ Георгий Мелкадзе в составе "Тамбова" провел 18 матчей и забил 7 мячей.
Нападающий является воспитанником красно-белых. Он выступает за "Спартак" с 2014 года. Больше матчей форвард провел за вторую команду. Ранее сообщалось, что после аренды из "Тамбова" Мелкадзе вернется в основу, так как главный тренер Доменико Тедеско хочет видеть его в команде.
Тамбовчане закончили чемпионат на 14-й строчке и сохранили прописку в РПЛ.
Худяков: аренда Мелкадзе закончилась, у него куча предложений
Генеральный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о трансферных планах клуба в летнее трансферное окно.
Фото: СЭ
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