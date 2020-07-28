Городов, Мусалов и Гиголаев покинули "Ахмат"

"Ахмат" на своем сайте объявил о расставании с вратарем Евгением Городовым, полузащитником Роландом Гиголаевым и защитником Магомедом Мусаловым.

Фото: Global Look Press

Клуб будет готовиться к новому сезону на своей тренировочной базе. Команда отказалась от сбора в Кисловодске из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.



Напомним, по итогам прошедшего сезона "Ахмат" занял 13-е место, тем самым сохранив прописку в РПЛ.



Игоря Шалимова сменил Андрей Талалаев, который покинул вылетевшие в ФНЛ "Крылья Советов".