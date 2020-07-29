Клубы практически договорились о переходе 23-летнего хавбека. Осталось уладить детали по личному контракту. О трансфере могут объявить в ближайшие дни.
Даниил Фомин выступает за уфимский клуб с 2019 года, перейдя из "Нижнего Новгорода". В минувшем сезоне 23-летний хавбек провел 27 матчей и забил 6 голов.
Источник: "СЭ"
СМИ: Фомин перейдет в "Динамо"
Полузащитник "Уфы" Даниил Фомин продолжит свою карьеру в московском "Динамо".
Фото: Sports.ru
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