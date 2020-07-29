Руководство "Зенита" договорилось с 27-летним хавбеком о продлении контракта. О деталях соглашения информации пока нет.
В прошлом сезоне РПЛ Кузяев в составе "Зенита" провел 20 матчей.
Полузащитник перебрался в "Зенит" из "Ахмата" в 2017 году за 4 миллиона евро.
Источник: "РБ-Спорт"
Кузяев согласовал новый контракт с "Зенитом"
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев заключит новую сделку с петербургским клубом.
Фото: ФК "Зенит"
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