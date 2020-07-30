Как сообщил в телеграм-канале журналист Константин Алексеев, переговоры находятся на финальной стадии. Официально о переходе могут объявить сегодня или завтра.
В прошлом сезоне Фомин принял участие в 27 матчах, в которых забил 6 голов и сделал 1 ассист.
По данным СМИ, "Динамо" заплатит за футболиста от 3,5 до 4,5 млн евро.
"Динамо" в ближайшее время может объявить о переходе полузащитника "Уфы" Фомина
Защитник "Уфы" Даниил Фомин близок к переходу в "Динамо".
Фото: Sports.ru
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