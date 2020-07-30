По данным источника, у футболиста есть недопонимание с руководством из-за контрактных моментов.
Соглашение Оздоева с "Зенитом" рассчитано до 2022 года.
За петербургский клуб хавбек выступает с 2018 года, перейдя из казанского "Рубина".
В минувшем сезоне на счету Оздоева 36 матчей во всех турнирах, 6 голов и 11 ассистов.
"Спорт-экспресс"
Оздоев может покинуть "Зенит"
Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев может уйти из петербургского клуба.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!