- Я думаю, каждый футболист настраивается на победу в каждом матче, чтобы занять, как можно более высокие места. Тяжело сказать точнее, но, наверное, хотелось бы с "Рубином" в первую пятерку таблицы РПЛ попасть, - цитирует Самошникова ТНВ.
22-летний Илья Самошников присоединился к казанскому клубу в зимнее трансферное окно. В минувшем сезоне он провел 6 матчей и не отличился результативными действиями.
До этого защитник выступал за московское "Торпедо" в ФНЛ. Он провел за "автозаводцев" 22 матча и забил 1 гол.
"Рубин" по итогам сезона занял 10-е место.
Игрок "Рубина" Самошников: хотелось бы попасть в первую пятерку таблицы
Защитник "Рубина" Илья Самошников поделился планами на будущий сезон.
Фото: ФК "Рубин"
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