32-летний немец расторг контракт с железнодорожниками в июне 2020 года. Также ранее Хеведес выступал за "Шальке" и "Ювентус". В составе сборной Германии провел 44 матча и забил 2 мяча.
В минувшем сезоне РПЛ Хеведес в составе "Локомотива" провел 18 матчей.
Источник: Der Spiegel
Хеведес завершил карьеру
Бывший защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хеведес принял решение о завершении карьеры.
Фото: ФК "Локомотив"
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