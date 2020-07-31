"Деньги решают все. Не смогли договориться... Жалко, конечно. Тем более он переходит в "Спартак". Считаю, Кокорин должен был быть патриотом. Но сказался материальный фактор и условия, которые ему предложил "Спартак", - цитирует Боярского "СЭ".
Известный болельщик "Зенита" отметил, что главный тренер команды Сергей Семак хотел видеть Кокорина в команде. Боярский не знает, почему возвращение не состоялось.
Он также считает, что Кокорин не поможет "Спартаку" составить конкуренцию "Зениту" в следующем сезоне.
"Да и Кокорин не забьет больше Дзюбы в следующем сезоне. Зенитовцы уже хорошо его знают, ничего ему толком не позволят", - отметил народный артист РСФСР.
Боярский: Кокорин должен был быть патриотом "Зенита", но все решили деньги
Известный актер и певец Михаил Боярский прокомментировал решение Александра Кокорина, бывшего нападающего его любимой команды "Зенита", перейти в "Спартак".
Фото: Елена Разина / Sportbox
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