"Рубин" заинтересован в подписании контракта с 25-летним хавбеком. Ожидается, что сделка будет оформлена на этой неделе. Трансферная стоимость Тунгышбаева оценивается в 650 тысяч евро.
Тунгышбаев перешел в "Кайрат" из "Ордабасы" зимой 2019 года.
Источник: Vesti.kz.
"Рубин" заинтересован в приобретении полузащитника "Кайрата" Тунгышбаева
Полузащитник "Кайрата" Еркебулан Тунгышбаев близок к переезду в Россию.
Фото: ФК "Кайрат"
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