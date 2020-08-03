Ранее появилась информация, что тест исландцев на коронавирус показал сомнительный результат.
"Хердур и Арнор полностью здоровы и завтра присоединятся к тренировочному процессу. Подозрительный тест? На этот вопрос должен отвечать ЦСКА. Я знаю лишь, что они готовы приступить к тренировкам", - цитирует агента sport24.ru.
ЦСКА в 1-м туре нового сезона на выезде сыграет с "Химками". Встреча пройдет 8 августа.
Магнуссон в минувшем сезоне принял участие в 27 матчах и забил 2 гола.
На счету Сигурдссона 22 игры, в которых он отметился 4 голами и 2 ассистами.
ЦСКА финишировал на 4-м месте в турнирной таблице.
Агент Магнуссона и Сигурдссона сообщил, что игроки завтра присоединятся к тренировкам с ЦСКА
Агент игроков ЦСКА Хердура Магнуссона и Арнора Сигурдссона сообщил, что футболисты готовы приступить к тренировкам.
Фото: © РИА Новости
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