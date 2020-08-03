Игроки вернулись в Москву в ночь с четверга на пятницу, поэтому получили дополнительное время для отдыха.
В минувшем сезоне "Динамо" заняло 6-е место в таблице, тем самым заработав право принять участие в квалификации Лиги Европы.
Максимилиан Филипп провел в сезоне-2019/2020 20 матчей, забил 5 голов и отдал 1 ассист. Его партнер Клинтон Н'Жи принял участие в 19 встречах, оформил 1 мяч и 1 голевой пас.
Источник: Metaratings
Н'жи и Филипп вернулись из отпуска позже остальных, поэтому не сыграли с "Химками"
Нападающие "Динамо" Клинтон Н’Жи и Максимилиан Филипп пропустили товарищеский матч с "Химками", так как позже остальных футболистов вернулись из отпуска.
Фото: СЭ
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