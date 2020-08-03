"Я могу лишь то же самое сказать, что на сайте «Химок» висит по поводу моего ухода из клуба. Мне добавить нечего. Компенсация? Я это не обсуждаю, все на сайте", - сказал Юран.
Ранее Юран планировал бороться против своего увольнения из "Химок". 51-летний специалист заявлял о том, что подаст иск в УЕФА против подмосковного клуба.
В минувшем сезоне "Химки" под руководством Юрана заняли второе место в ФНЛ и вышли в РПЛ.
Новым главным тренером команды стал Дмитрий Гунько.
Источник: Sport24
Юран заявил, что ему нечего добавить по поводу ухода из "Химок"
Бывший наставник "Химок" Сергей Юран сегодня расторг контракт с подмосковным клубом по согласию сторон.
Фото: ФК "Химки"
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