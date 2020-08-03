31-летний бразилец прибыл в расположение "Краснодара" и уже провел тренировку в составе команды. Контракт с краснодарским клубом еще не подписан, так как не решен вопрос с защитником Кристианом Рамиресом, который должен уйти в "Монако".
Жоазиньо выступал за "Краснодар" с 2011 по 2018 год, а с 2018 по 2020 год он защищал цвета московского "Динамо".
Источник: "РБ-Спорт"
Жоаозиньо провел тренировку в составе "Краснодара"
Полузащитник Жоаозиньо близок к возвращению в "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"
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