"Были слухи о том, что Глушаков может в "Спартак" вернуться, что вариант с "Динамо" рассматривается и даже что Денис может подписать контракт с красно-белыми и отправиться в аренду в "Химки". По поводу "Спартака" скажу так: если бы красно-белые захотели этого, думаю, уже вернули бы его", - сказал Игнатьев.
Сегодня 33-летний Глушаков объявил о своем уходе из "Ахмата". В минувшем сезоне РПЛ хавбек в составе грозненской команды провел 24 матча и забил 4 мяча.
Ранее Глушаков также выступал за "Нику", московский "Локомотив", СКА Ростов-на-Дону, иркутскую "Звезду" и "Спартак".
В прошедшем сезоне РПЛ "Ахмат" занял 13-е место в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
Игнатьев: если "Спартаку" был бы нужен Глушаков, он его уже вернул бы
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев не верит в возвращение полузащитника Дениса Глушакова в "Спартак".
Фото: "Матч ТВ"
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