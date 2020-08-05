- Мы, конечно, общались с Вагнером о продолжении сотрудничества. Но решили все-таки, что будет правильнее, если Вагнер вернется к нам в несколько ином статусе. Знали, что Гайч может к нам перейти. Взяли курс на омоложение команды.
По отношению к Вагнеру и к памяти о его выступлениях будет честнее, чтобы он вернулся в том качестве, в котором он будет лидером. Не важно - тренерский штаб, селекционный отдел. Но Вагнер должен быть только основным игроком, – цитирует Бабаева СЭ.
Ранее сообщалось, что бразильский форвард Вагнер Лав может в очередной раз вернуться в ЦСКА, за который он отыграл суммарно 9 лет. Бразилец разорвал контракт с "Коринтиансом", после чего стал свободным агентом. По сообщениям СМИ, переход должен был состоятся три недели назад, однако о трансфере так и не было объявлено.
23 июня Вагнер Лав заключил контракт с "Кайратом". В минувшем сезоне чемпионата Казахстана команда заняла 2-е место в турнирной таблице и выступит в квалификации Лиги Европы.
5 августа ЦСКА на официальном сайте сообщил о переходе аргентинского форварда Адольфо Гайча. Ранее в СМИ сообщалось, что 21-летний игрок будет зарабатывать в московском клубе 900 тысяч евро в год, а контракт с ним подписан на 5 лет.
Бабаев рассказал, почему Вагнер Лав не перешел в ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос, почему нападающий Вагнер Лав так и не перешел в клуб.
Фото: Gettyimages.ru
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!