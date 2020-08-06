В разработке принимали участие представители клуба и студии спортивного дизайна Quberten. Инициатором проекта выступил титульный партнер команды, компания Parimatch.
По итогам минувшего чемпионата "Тамбов" сохранил прописку в Российской Премьер-лиге, заняв 14-е место с 31 очком.
В первом матче нового сезона тамбовчане примут "Ростов". Матч пройдет в Саранске 8 августа.
"Тамбов" представил новый логотип клуба
"Тамбов" на своем сайте представил новый клубный логотип.
Фото: ФК "Тамбов"
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