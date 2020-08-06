В минувшем сезоне форвард провел в ФНЛ 17 матчей, в которых забил 4 гола.
"Химки" заняли второе место по итогам первенства ФНЛ и заработали повышение в классе. Команда сыграет в РПЛ.
Также подмосковная команда дошла до финала Кубка страны, в котором проиграла "Зениту" (1:0).
Источник: сайт "Химок"
Дядюн продлил контракт с "Химками"
"Химки" объявили о продлении контракта с нападающим команды Владимиром Дядюном на один год.
Фото: сайт "Химок"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!