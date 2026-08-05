По мнению специалиста, команда испытывает серьезные трудности при попытках играть в футбол, который требует сербский тренер.
- Футболисты "Акрона" мучаются на поле и не знают, что делать. В матче с "Ростовом" у них было 28 потерь мяча на своей половине, и после этих потерь им забили три гола. Я не считаю, что игроки сливают тренера, но нынешняя схема игры с переходом в атаку через пас стала для них мучением, - приводит слова Шалимова "Матч ТВ".
Под руководством Благоевича "Акрон" потерпел три поражения подряд: в чемпионате команда уступила "Зениту" (0:5) и "Рубину" (1:2), а в Кубке России проиграла "Ростову" со счетом 0:4.
Российский тренер: футболисты "Акрона" мучаются на поле
Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Игорь Шалимов считает, что футболисты "Акрона" пока не справляются с требованиями нового наставника Срджана Благоевича.
Фото: ФК "Акрон"