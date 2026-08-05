Российский тренер: футболисты "Акрона" мучаются на поле

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Игорь Шалимов считает, что футболисты "Акрона" пока не справляются с требованиями нового наставника Срджана Благоевича.

Фото: ФК "Акрон"





- Футболисты "Акрона" мучаются на поле и не знают, что делать. В матче с "Ростовом" у них было 28 потерь мяча на своей половине, и после этих потерь им забили три гола. Я не считаю, что игроки сливают тренера, но нынешняя схема игры с переходом в атаку через пас стала для них мучением, - приводит слова Шалимова

Под руководством Благоевича "Акрон" потерпел три поражения подряд: в чемпионате команда уступила " По мнению специалиста, команда испытывает серьезные трудности при попытках играть в футбол, который требует сербский тренер.- Футболисты "Акрона" мучаются на поле и не знают, что делать. В матче с "Ростовом" у них было 28 потерь мяча на своей половине, и после этих потерь им забили три гола. Я не считаю, что игроки сливают тренера, но нынешняя схема игры с переходом в атаку через пас стала для них мучением, - приводит слова Шалимова "Матч ТВ" Под руководством Благоевича "Акрон" потерпел три поражения подряд: в чемпионате команда уступила " Зениту " (0:5) и "Рубину" (1:2), а в Кубке России проиграла "Ростову" со счетом 0:4.