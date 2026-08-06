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Талалаев: проиграли гегемону нашего чемпионата

Наставник "Балтики" Андрей Талалаев положительно оценил игру своей команды после гостевого матча с "Зенитом" в первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Балтика"
Несмотря на поражение, специалист заявил, что калининградцы выглядели достойно против одного из сильнейших клубов страны.

- Достойно очень выглядели. Проиграли гегемону нашего чемпионата. Я, в принципе, порадовался. Поправили ошибки, которые были в первом тайме. Нам бы исполнения немного впереди, и, думаю, сегодня было бы сложнее "Зениту", - приводит слова Талалаева "Матч ТВ".

Талалаев также отметил, что после перерыва его команда действовала гораздо активнее в атаке. По его мнению, калининградцы создали достаточно опасных моментов, заработали немало стандартных положений и могли рассчитывать как минимум на ничью.

Матч завершился победой "Зенита" со счетом 1:0.

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