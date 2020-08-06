"Уверен, этот сезон войдет в клубную историю – не только благодаря чемпионату и Кубку, но и Лиге чемпионов. В новом сезоне будем вести борьбу за выход из группы Лиги чемпионов и продолжении борьбы в плей-офф. Думаю, черезе несколько лет "Зенит" спосбоен замахнуться на большее", - сказал Малком.
В минувшем сезоне "Зенит" стал чемпионом России и выиграл Кубок страны.
В прошедшем сезоне бразильский форвард в составе петербургской команды провел 12 матчей и забил 4 мяча.
Малком заявил, что этот сезон войдет в историю "Зенита"
Нападающий "Зенита" Малком поделился задачами на предстоящий сезон.
Фото: "Чемпионат"
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