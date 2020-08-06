"Тамбову" разрешили регистрировать новых игроков

Палата Российского футбольного союза по разрешению споров сняла с «Тамбова» запрет на регистрацию новых футболистов.

Фото: ФК "Тамбов"

Ранее сообщалось, что "Тамбов" имеет задорженность по зарплате перед полузащитником Салли Миниру, однако клуб сумел решить этот вопрос. Таким образом, РФС снял с "Тамбова" запрет на регистрацию новых игроков.



В минувшем сезоне "Тамбов" занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ.