Ранее сообщалось, что "Тамбов" имеет задорженность по зарплате перед полузащитником Салли Миниру, однако клуб сумел решить этот вопрос. Таким образом, РФС снял с "Тамбова" запрет на регистрацию новых игроков.
В минувшем сезоне "Тамбов" занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
"Тамбову" разрешили регистрировать новых игроков
Палата Российского футбольного союза по разрешению споров сняла с «Тамбова» запрет на регистрацию новых футболистов.
Фото: ФК "Тамбов"
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