Состав "Тамбова" пополнил защитник "Родины" Головня

Состав #фктамбов на правах аренды пополнил защитник клуба «Родина» Александр Головня. Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на один сезон. ? Выступать за нашу команду Головня будет под двенадцатым номером (#12). Добро пожаловать в "Тамбов", Александр! ?? Подробности о карьере игрока читайте на нашем сайте ? #АлександрГоловня