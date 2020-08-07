Состав "Тамбова" пополнил защитник "Родины" Головня

Защитник клуба "Родина" Александр Головня на правах аренды перешел в "Тамбов".Контракт с 21-летним игроком рассчитан до конца сезона. За "Тамбов" футболист будет выступать под номером 12."Тамбов" в 1-м туре нового сезона чемпионата России на своем поле сыграет с "Ростовом". Встреча пройдет 8 августа.