Состав "Тамбова" пополнил защитник "Родины" Головня

Контракт с 21-летним игроком рассчитан до конца сезона. За "Тамбов" футболист будет выступать под номером 12.
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Состав #фктамбов на правах аренды пополнил защитник клуба «Родина» Александр Головня. Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на один сезон. ? Выступать за нашу команду Головня будет под двенадцатым номером (#12). Добро пожаловать в "Тамбов", Александр! ?? Подробности о карьере игрока читайте на нашем сайте ? #АлександрГоловня
"Тамбов" в 1-м туре нового сезона чемпионата России на своем поле сыграет с "Ростовом". Встреча пройдет 8 августа.