"Был спор по поводу попадания в группу Лиги чемпионов или Лиги Европы. Мы еще туда не попали, поэтому спор продолжается. Я сказал: "Вы лохи, никуда не попадете, вы слабые". Они со мной поспорили, что попадут в Лигу Европы как минимум. В группу", - сказал Карпин в видео YouTube-канала "Nobel".
По итогам минувшего сезона РПЛ "Ростов" занял пятое место в турнирной таблице. Подопечные Валерия Карпина сыграют в квалификации Лиги Европы.
Карпин во время спора назвал своих футболистов лохами
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заключил пари со своими игроками.
Фото: "Чемпионат"
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