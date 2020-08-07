Игроки сочинского клуба во время тренировки команды организовали живой тоннель, сквозь который пробежали Маммана и Терехов. Об этом стало известно из видео в "Инстаграм" на странице "Сочи".
Напомним, что Маммана и Терехов проведут новый сезон в "Сочи" на правах аренды, перейдя из "Зенита" и "Оренбурга" соответственно.
Маммана долгое время восстанавливался от травмы, полученной в матче за "Зенит" против "Урала" в октябре прошлого года. У защитника был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. Тренировки аргентинец возобновил лишь в середине июня.
Маммана и Терехов прошли посвящение в "Сочи"
Новички "Сочи" защитники Эмануэль Маммана и Сергей Терехов прошли традиционное клубное посвящение.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!