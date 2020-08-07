"Я таких сказок уже столько начитался за последнее время. Мы столько игроков продали и в такие клубы, которые я ни разу не слышал. А продали тех, которых уже давно нет в клубе", - сказал Мещеряков.
Напомним, что ранее появилась информация, что турецкий клуб сделал официальное предложение "Локомотиву" о покупке 30-летнего форварда.
Прошедший сезон Фёдор Смолов провёл на правах аренды в испанской "Сельте". Нападающий провёл 14 матчей, забил 2 гола и заработал 4 жёлтые карточки. "Сельта" с 37 очками заняла 17 место и сохранила прописку в элитном дивизионе Испании.
Источник: "Чемпионат"
Мещеряков: новость о переезде Смолова в Турцию - сказка
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего "железнодорожников" Фёдора Смолова в стамбульский "Фенербахче".
ФК "Сельта"
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