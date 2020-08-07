Встреча завершилась победой петербургской команды со счетом 2:1.
Напомним, в преддверии матча между "Зенитом" и "Локомотивом" появилась информация о возможной отмене дополнительного времени в случае ничейного исхода. Отмечалось, что это было пожелание вещателя - Первого канала.
"Регламент, который утверждается в день матча – позор. История выплеснулась. Но это отговорки, жаловаться не буду — сыграли неплохо. Но для победы не хватило, в сезоне поиграем. Если мы серьёзно относимся к соревнованиям, то утверждать регламент за шесть часов до начала матча неправильно", - цитирует Кикнадзе "Чемпионат".
Ранее Кикнадзе раскритиковал календарь нового сезона чемпионата России. Он недоволен тем, что "Локомотиву" в августе предстоит провести 7 матчей.
"Локомотив" 11 августа проведет матч 1-го тура чемпионата России с "Рубином".
Кикнадзе: регламент, который утверждается в день матча - позор
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе после поражения от "Зенита" в Суперкубке России раскритиковал изменение регламента.
Фото: СЭ
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