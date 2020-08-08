Как сообщает пресс-служба РФС, судью заменит Игорь Панин. Это связано с тем, что результат теста Кукляка на коронавирус был сомнительным.
Окончательный результат теста судьи будет известен через три дня. Его должен проверить "Роспотребнадзор".
Матч "Ротор" - "Зенит" будет проходить 11 августа в Волгограде.
Резервного рефери матча "Ротор" - "Зенит" заменили из-за подозрительного результата теста на коронавирус
Арбитр Евгений Кукуляк не будет работать в качестве резервного судьи на матче первого тура РПЛ "Ротор" - "Зенит".
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