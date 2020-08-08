Чорлука ответил на претензии фаната, заявившего, что у игроков "Локомотива" нет амбиций выйти из группы Лиги чемпионов. В двух последних сезонах "Локо" занимал последнее место в группе.
"Мне стыдно, что вы спросили у нас: "есть ли у нас амбиции на выход из группы". Ты думаешь, что у нас их нет?! Они всегда есть и будут! Иногда у нас получается, иногда нет. Но амбиции есть и всегда будут", — цитирует Чорлуку "Чемпионат".
Чорлука вступил в спор с болельщиком, который обвинил игроков "Локомотива" в отсутствии амбиций
Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука на встрече с болельщиками московского клуба вступил в спорт с болельщиком.
Фото: ФК "Локомотив"
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