Сегодня московскому клубу вручили серебряные медали по итогам прошлого сезона.
"У команды есть главный тренер. Все, кто участвовал в завоевании медалей, без сомнения, их получат. Вышлем. Это нормальная история.
Передадим ли медаль Семину? Конечно.
Семина позвали не из-за его резких интервью. У команды есть главный тренер. Точка", - цитирует Мещерякова "Спорт-экспресс".
"Локомотив" в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате России. 7 августа железнодорожники в матче за Суперкубок России проиграли "Зениту" со счетом 1:2.
Семин возглавлял "Локомотив" с 2016 года. 31 мая текущего года его контракт с клубом истек и не был продлен. Вместо него команду возглавил сербский специалист Марко Николич.
"Локомотив" 11-го августа в рамках 1-го тура чемпионата России сыграет в гостях с "Рубином".
Мещеряков рассказал, почему Семин не был приглашен на награждение
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал, почему бывший наставник клуба Юрий Семин не был приглашен на церемонию награждения.
Фото: © РИА Новости
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