Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от старта сезона-2020/21.
"Кокорин и Урунов? Сашу уже многие ребята знали и раньше, поэтому в плане адаптации проблем вообще нет. С Остоном мы знакомимся. Понятно, что какое-то время для адаптации ему нужно. Мы постараемся ему помочь в этом", - сказал Зобнин в интервью YouTube-каналу "Спартака".
В первом туре нового сезона РПЛ "Спартак" сыграет с "Сочи". Этот матч состоится завтра, 9 августа.
Зобнин: в плане адаптации в "Спартаке" у Кокорина проблем вообще нет
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин предположил, что новичок команды Александр Кокорин сможет быстро влиться в коллектив.
Фото: ТАСС
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