"Очень рад, что мы продлили контракт. Я стал игроком "Локомотива" в 15 лет. За эти годы накопилось много памятных моментов – дебют в молодёжной команде, переход в "Казанку", первая тренировка с основой, Кубок, Суперкубок, матчи Лиги чемпионов. В "Локомотиве" собраны игроки высочайшего уровня. Хочу расти и прогрессировать рядом с ними", - приводит слова футболиста пресс-служба клуба.
"Локомотив" сегодня на официальном сайте сообщил, что контракт с 21-летним игроком будет действовать до 2024 года.
11 августа в рамках 1-го тура чемпионата России железнодорожники сыграют против "Рубина". Встреча начнется в 22:00.
"Локомотив" в прошлом сезоне финишировал на 2-й строчке в турнирной таблице и осенью сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.
Магкеев в минувшем сезоне провел за "Локомотив" 10 матчей.
Магкеев: в "Локомотив" накопилось много памятных моментов
Защитник "Локомотива" Станислав Магкеев прокомментировал подписание нового контракта с московским клубом.
Фото: Чемпионат
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