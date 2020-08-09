"К сожалению, арбитр совершил ошибку в ключевом эпизоде на 88-й минуте. Я не вижу никакого нарушения в действиях Жиго", - цитирует Кашшаи "Спорт-экспресс".
Напомним, матч между "Спартаком" и "Сочи" завершился вничью со счетом 2:2. Гости оба гола забили с пенальти, которые реализовали Полоз и Нобоа.
Владелец московского клуба Леонид Федун заявил, что завтра объявит о снятии "Спартака" с чемпионата.
Кашшаи признал, что пенальти в ворота "Спартака" назначен ошибочно
Глава судейского департамента РФС Виктор Кашшаи заявил, что арбитр Василий Казарцев ошибочно назначил пенальти в ворота "Спартака".
Фото: Getty Images
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