Об этом сообщил глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.
В отношении Алексея Еськова, который был видеоассистентом, будет проведено разбирательство.
Напомним, встреча завершилась вничью со счетом 2:2. "Сочи" оба гола забил с пенальти.
Владелец "Спартака" Федун заявил о готовности сняться с чемпионата.
"Спорт-экспресс"
Казарцев отстранен от судейства
Главный арбитр матча 1-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Сочи" Василий Казарцев отстранен от судействе.
Фото: РФС
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